Ouders willen zwemmen maar betalen liever niet voor kinderopvang, dus lossen ze het maar zo op

Een Chinees koppel ligt wereldwijd onder vuur nadat een video van hen uitlekte waarop te zien is hoe ze hun piepjonge kind uit een locker van een kleedkamer halen. De ouders zouden geen zin hebben gehad om op hun uk te letten terwijl ze gingen zwemmen, maar wilden ook niet betalen voor kinderopvang, dus sloten ze het kind maar op in het kluisje.

Er wordt wereldwijd geschokt gereageerd op de bizarre beelden van de ouders die hun kindje oppikken, nadat een personeelslid van het zwembad de locker opende in het bijzijn van verbijsterde getuigen.

Volgens de Chinese nieuwswebsite Kan Kan News sloot het echtpaar de peuter op in het kluisje omdat ze ongestoord wilden zwemmen, maar liever niet wilden betalen voor opvang voor het kind. Volgens getuigen hadden de ouders de locker uitgekozen uit “luiheid” en omdat het kluisje “gemakkelijk toegankelijk” was.

Grap?

Omstanders verklaarden dat het kind de longen uit het lijf schreeuwde nadat het was opgesloten, maar gelukkig waren de medewerkers van het zwembad snel bij de pinken om de peuter uit zijn hachelijke situatie te bevrijden. Volgens Chinese media raakte het kind, waarvan het geslacht onbekend blijft, niet gewond.

De beelden van de bevrijding van de peuter werden druk bekeken op sociale media en zorgden voor heel wat woede, ook al is het niet helemaal zeker of het nu om een grap gaat of niet. “Het kind moet enorm bang geweest zijn”, schreef iemand op Weibo, de Chinese versie van Twitter. “Zo achtergelaten in een donker en smal hokje.”

Het is voorlopig niet duidelijk welke gevolgen de schokkende video voor de ouders heeft en volgens Chinese media is het onbekend of de politie op de hoogte gebracht werd van het incident.