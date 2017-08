Recordaantal werknemers krijgt maaltijd- en ecocheques

Een recordaantal van 1,7 miljoen Belgische werknemers kreeg vorig jaar een stuk loon in maaltijdcheques betaald. In totaal werd voor 2,5 miljard euro aan maaltijd- en ecocheques uitgekeerd, schrijft De Tijd dinsdag.

Ruim een werkende Belg op drie krijgt een deel van zijn salaris in maaltijdcheques uitbetaald. Vorig jaar ontvingen 1,7 miljoen werknemers maaltijdcheques, 34.500 mensen meer dan in 2015. Dat heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) geantwoord op een vraag van Kamerlid Georges Gilkinet (Ecolo).

Foto: Photo News

Werknemers kregen in totaal voor 2,2 miljard euro op hun maaltijdchequekaart gestort. Dat is een toename van 10 procent in een jaar tijd. Die forse stijging is deels te verklaren doordat meer mensen maaltijdcheques krijgen, maar ook omdat het maximumbedrag van een maaltijdcheque begin 2016 werd opgetrokken van 7 naar 8 euro per gewerkte dag. Daardoor steeg het gemiddelde bedrag per werknemer van 1.217 naar 1.309 euro per jaar.

Ook de ecocheques maken steeds vaker deel uit van het loonpakket. 1,58 miljoen Belgen kregen vorig jaar cheques om ecologische producten mee te kopen. Dat zijn er 125.000 meer dan in 2015. Daardoor steeg ook het totale bedrag van de ecocheques met 14 procent tot 232 miljoen euro. Dat de ecocheques aan populariteit winnen, is opmerkelijk omdat er bij de federale meerderheidspartijen lange tijd sprake was van een afschaffing van de vouchers.