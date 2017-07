Na regen komt zonneschijn

Brussel - Dinsdag wordt een zachte dag, met maxima van 20 tot 24 graden. In het centrum en het noorden krijgen we wolkenvelden en enkele zonnige perioden, en de kans op buien is er klein. In de Ardennen zullen felle onweersbuien vallen, meldt het KMI.

Dinsdagnacht verdwijnen de laatste buien in het oosten van het land en wordt het overal droog met brede opklaringen.

Woensdag zijn er in de ochtend eerst nog enkele buien mogelijk in het oosten. Daarna wordt het overal droog met een afwisseling van enkele opklaringen en soms veel (middelhoge en hoge) bewolking. Op het eind van de dag nadert een front de kust en kunnen er voor het front uit plaatselijk enkele buitjes vallen. De maxima liggen tussen 21 en 25 graden en de wind is zwak of matig uit zuidelijke tot zuidwestelijke hoek.

In de nacht naar donderdag krijgen we regen en buien, vooral in de noordwestelijke helft van het land. Een donderslag is niet uitgesloten. Donderdag zijn er aanvankelijk nog enkele buien mogelijk, maar de buienneiging zal geleidelijk afnemen. In de namiddag mogen we mooie opklaringen verwachten in het westen, terwijl in het oosten nog enkele bui en kunnen vallen. De maxima liggen rond 23 graden in het centrum. Er staat een goed voelbare wind, met rukwinden mogelijk tot 50 of 60 km per uur.

Van vrijdag tot en met maandag blijft het weer licht wisselvallig. We mogen een wisselende bewolking verwachten met hier en daar soms nog enkele buitjes. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum. Vrijdag staat er nog vrij veel wind.