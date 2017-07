Brico voert spaaractie af na massaal gesjoemel met zegels

Doe-het-zelfketen Brico begraaft vroegtijdig haar populaire spaarkaartactie waarbij ­klanten waardebonnen van vijf euro konden verzamelen. “Er wordt op grote schaal gefraudeerd met valse zegeltjes”, aldus Brico, dat zelfs een klacht neerlegt bij de politie. Test-Aankoop vindt dat de keten overdrijft: “Pak de fraudeurs aan, in plaats van iedereen te straffen.”

Brico wilde doe-het-zelvers tot eind deze zomervakantie belonen voor hun klusijver. Sinds eind juni kreeg je per aankoopschijf van tien euro een zegel. Vijf zegels waren goed voor een waardebon van vijf euro, tien gele plakkertjes zelfs voor vijftien euro aan waardebonnen.

Maar dat heb je dan met doe-het-zelvers: “We hebben vorige week vastgesteld dat op grote schaal zegeltjes worden nagemaakt”, zegt Rudi Schautteet, operationeel ­directeur van Brico. “De vervalste zegeltjes duiken zowat overal in België op in onze winkels. We zien geen andere mogelijkheid dan onze spaaractie vroegtijdig stop te zetten. Want dit kost ons veel geld.” Een beslissing die ietwat halsoverkop is genomen. In de jongste promofolder – die tot eind deze week loopt – wordt nog reclame gemaakt voor de ‘Grote Spaaractie, ­Bestemming Brico’.

Het Brico-personeel krijgt de opdracht alert te zijn. “Blijkbaar hebben criminelen al voor tienduizenden euro’s aan waardebonnen achterovergedrukt”, vertelt een kassier bij Brico. “We moeten nu elke spaarkaart zeer ernstig controleren.” De zegeltjes zijn dan wel nagemaakt, een goede vervalsing is het niet. Zo verschilt de kleur, is het logo niet hetzelfde, en werd een ander soort papier gebruikt.

Foto: rr

“Volle spaarkaarten blijven nog enkele weken geldig, en geven nog steeds recht op een waardebon”, aldus Schautteet, die zegt dat Brico nooit eerder op dergelijke schaal met fraude werd geconfronteerd.

Te dure actie?

Op sociale media wordt ­gesuggereerd dat Brico de spaaractie vroegtijdig begraaft omdat ze te succesvol – én dus te duur – was. Dat ontkent Brico categoriek. Voor alle duidelijkheid: in de algemene voorwaarden van de spaaractie behoudt Brico zich het recht om deze actie – die in principe tot 21 augustus loopt – vroegtijdig stop te zetten. Maar consumenten­organisatie Test-Aankoop is niet onverdeeld gelukkig met de manier waarop Brico het misbruik aanpakt. “Wij hadden liever gezien dat Brico alles in het werk had gesteld om de fraudeurs eruit te halen, in plaats van meteen al hun klanten af te straffen voor de ontdekte fraude.”

“Klussers die vinden dat ­Brico de spelregels niet naleeft, kunnen een klacht neerleggen bij het speciale meldpunt van de FOD Economie wegens een inbreuk op de eerlijke handelspraktijken, waarna een onderzoek volgt”, klinkt het bij de overheid.