Ouders van vermoorde Mailys: “Zogenoemde spijt is pure advocatenpraat”

Holle woorden. Zo lezen de ouders van Mailys de spijtbetuiging van Alexander ­Dean, de bodybuilder die hun dochter en haar grootouders vermoordde. “Als ik hem hoor zeggen dat hij het ‘bijzonder jammer’ vindt wat hij mijn dochter heeft aangedaan, dan kan ik dat niet anders dan pure advocatenpraat noemen”, reageert Frédéric Descamps, de ­vader van het meisje.

“Het feit dat hij na die gruwelijke daden nog met zijn wapen rondliep, wijst op voorbedachten rade. Zijn woorden van spijt zijn dus absoluut niet gemeend. Daags na een viervoudige moord zeg je zoiets niet. Haar moeder en ik geloven dus niets van zijn woorden. Het helpt ons ook niet. Wij moeten verder met onze pijn, ons leed.”

Foto: vrt

De ouders kunnen enkel speculeren over wat Dean gedreven heeft om zijn ex, haar grootouders en een fotograaf dood te steken. “Hij was enorm bezitterig”, zegt de vader. “Hij kon het nooit verdragen als iemand interesse toonde in zijn vriendin. Hij zag alles als een bedreiging en reageerde daar soms erg agressief op.”

De ouders denken trouwens dat Dean nog meer slachtoffers zou hebben gemaakt indien de politie hem niet had ­gearresteerd in de Delhaize van Oostende. “Ons gevoel zegt dat hij niet klaar was met moorden.”

“Wou dat alles anders gelopen was”

“Ik wou dat alles anders gelopen was”, had bodybuilder Alexander Dean (24) maandag gezegd na de moord op zijn ex-vriendin Mailys Descamps (18) en haar grootouders. In zijn ­bekentenissen beweert hij spijt te hebben. Maar opmerkelijk: over zijn vierde moord, die op fotograaf Jeroen Verstraete (39), heeft hij geen enkel berouw.