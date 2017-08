Werken Lange Dijkstraat uitgesteld

Antwerpen 2060 - De werken om van de Lange Dijkstraat een fietsstraat te maken, lopen vertraging op. Voor de werken starten, moet eerst nog een hoogspanningskabel gelegd worden.

De hoogspanningskabel die momenteel onder de Italiëlei en de Noorderlaan ligt, moet verdwijnen voor de aanleg van de Noorderlijn. Daarom wordt de kabel nu verlegd naar de Ellermanstraat, de Lange Dijkstraat, de Cassiersstraat en Park spoor Noord.

“De werken om de hoogspanningskabel te leggen, zullen in totaal een paar maanden in beslag nemen, maar gebeuren in verschillende fases in de verschillende straten. Voor de werken wordt een sleuf gegraven van ongeveer een meter breed. De helft van het wegdek blijft beschikbaar voor verkeer, maar het kan dat we een deel van de straat moeten afsluiten en omleidingen moeten voorzien”, zegt Marleen Vanhecke van netbeheerder Elia.

Omdat de vergunning voor Elia zo lang op zich laat wachten, lopen de werken aan de Lange Dijkstraat vertraging op. “De Lange Dijkstraat wordt een fietsstraat, normaal zouden de werken deze periode van start gaan. We willen nu de werken voor de kabel voor de andere werken plannen, zodat de hinder beperkt blijft voor de buurtbewoners. Ook in de Ellermanstraat wordt de kabel gelegd. Nadat de werken aan de noordelijke kant van de Leien afgewerkt zijn, wordt ook de Ellermanstraat heraangelegd met een fietspad langs de kant van de behuizing en een middenberm”, weet ­districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA).