Ondernemers vinden hun weg naar hinderloket van Unizo

Antwerpen - Op 7 juli lanceerde Unizo Provincie Antwerpen een hinderloket waar ondernemers zich kunnen informeren over mogelijke ondersteuning bij onder meer wegenwerken. “Ondertussen vinden ondernemers goed hun weg naar ons hinderloket. ­Vooral diegenen die nog geen affiniteit hebben met Unizo komen hier aankloppen en komen zo voor het eerst met onze organisatie in contact. Dankzij dit initiatief weten we dus een breder spectrum aan ondernemers te bereiken dan enkel onze eigen leden”, zegt Sofi Van Ussel, directeur Unizo Provincie Antwerpen.

Zeven dagen op zeven kunnen ondernemers bij het loket om raad komen vragen. “We gaan heel breed en kijken enerzijds of ze in aanmerking komen voor een hinderpremie, of er uitstel van btw mogelijk is enzovoort. ...