Jelle Van Damme mist kinderen en wil terug naar België: biedt Antwerp oplossing?

Antwerp hoopt nog deze maand Jelle Van Damme te kunnen losweken bij LA Galaxy. De verdediger wil na anderhalf jaar terug naar België om dichter bij zijn kinderen te zijn. Maar het is de vraag of zijn Amerikaanse werkgever hem midden in het seizoen laat gaan.

De interesse van Antwerp in Van Damme dateert al van vóór de komst van Luciano D’Onofrio naar de club. In mei gooide de Great Old al eens een lijn uit, maar Van Damme liet verstaan dat zijn club hem niet midden in het seizoen wilde laten vertrekken. Het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer loopt van maart tot oktober.

LA Galaxy is na 21 wedstrijden negende op elf ploegen in de Western Conference en kan de play-offs vergeten. Trainer Curt Onalfo werd vorige week na vijf nederlagen op rij de deur gewezen. Mogelijk kiest de Amerikaanse club eieren voor haar geld en gunt ze zijn kapitein een vertrek. Daar staat tegenover dat Van Damme nog steeds als een sterkhouder wordt gezien en dat het eergierige LA Galaxy erop gebrand is het seizoen op een positieve noot te beëindigen.

Van Damme zelf neigt op dit moment naar een terugkeer naar België. Zijn kinderen keerden na een lang verblijf in de VS terug naar huis en het gemis is opnieuw voelbaar. De komst van D’Onofrio is een extra stimulans om bij Antwerp te tekenen. Van ­Damme zou de leidersfiguur kunnen worden naar wie de club op zoek is.

510.000 euro per jaar

Een transferbedrag en een competitief loon zouden geen obstakel mogen zijn indien eigenaar Paul Gheysens zijn portefeuille opentrekt. Volgens cijfers van de ­Amerikaanse spelersvakbond verdient Van Damme in LA 600.000 dollar (510.000 euro) per jaar.