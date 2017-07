Turnhout - Net voor het weekend werd ingebroken in de sporthal in de Boesdijkhofstraat. Een zijdeur werd opengebroken en een glazen tussendeur verbrijzeld. De dieven hebben een televisietoestel meegenomen.

Bij een inbraak in een woning in de Elsdomstraat werd een laptop gestolen. De dader geraakte binnen via een slaapkamerraam.

Dieven trachtten afgelopen weekend in te breken in een appartement in Driesakker ...