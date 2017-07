Antwerpse broers en minderjarig meisje proberen blinde West-Vlaming te bedriegen: “Ze wilden me verdoven en mijn huis leegroven”

Na de dood van zijn vrouw hoopte Hans Vandercruyssen, een blinde winkeleigenaar, via een zoekertje nog een beetje liefde te vinden. Hij werd bijna beroofd door een Antwerpse bende die hem probeerde te verdoven.

Een zoekertje in De Streekkrant waarin zijn terminaal zieke vrouw Frida een nieuwe vriendin voor haar blinde echtgenoot zocht, leverde veel reactie op. West-Vlaming Hans Vandercruyssen, toen 52, kreeg tientallen vrouwen op bezoek.

“Helaas waren het vooral vrouwen die op zoek waren naar geld”, vertelt hij. De goed draaiende zaak van het koppel uit Anzegem lokte blijkbaar heel wat mensen met minder liefdevolle bedoelingen. Het zoekertje belandde onder meer in de Antwerpse Streekkrant en kwam zo bij de familie B. terecht. Eerst ging zus Nassira langs. Zij slaagde erin een lening van 15.000 euro af te troggelen bij de siervissenverkoper.

Duizelig

Begin 2015 belde een andere vrouw hem op. Hans’ zoon pikte haar op aan het station in Oudenaarde. Hoewel hij een en ander wel vreemd vond, zette hij haar bij zijn vader af.

“Laura heette ze. Zodra mijn zoon weg was, wilde ze cava drinken”, vertelt Hans. “Ik wilde enkele liedjes op mijn keyboard spelen en we lieten de glazen beneden staan. Na een liedje van Céline Dion ging zij de glazen halen.”

Een ad fundum later – “dat moest van haar” – voelde Vandercruyssen zich duizelig worden. “Ik kon mijn zoon nog waarschuwen.” De zoon zag het meisje nog in een auto stappen en wegvluchten. Die auto werd uiteindelijk onderschept. In de wagen zaten de broers Karim en Younes B. uit Antwerpen. Op de achterbank de amper 17-jarige Laura K., die in haar beha vijf slaappillen had verstopt. “Ze wilden mij verdoven en vervolgens mijn huis leegroven”, aldus het slachtoffer.

Dat acht de rechtbank ook bewezen. Gisteren werd Younes B. (28) tot drie jaar cel veroordeeld. Zijn broer kreeg eerder al een straf. Het minderjarige meisje kreeg een maatregel opgelegd door de jeugdrechter.

Over de 15.000 euro die hij aan Nassira B. leende, loopt volgens Vandercruyssen nog een juri­dische procedure.