Werken aan Scheldelaan gaan van start

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Lillo - Agentschap Wegen en verkeer begint woensdag 2 augustus met haar werken aan de Scheldelaan. Op 4 augustus herbeginnen ook de werken aan de R2.

De aannemer legt de busbaan op de middenberm tussen de R2 en Lillo-dorp en de tijdelijke pendelparking aan Evonik aan. Dat alles moet beschikbaar zijn tegen 18 augustus. Daarna vernieuwt AWV het wegdek aan de Scheldelaan. De aannemer start in het noorden van de werfzone boven het sluizencomplex en schuift op naar het zuiden. Vrijdagavond 4 ­augustus herbeginnen ook de werken aan de R2. Tot dan werkt de aannemer aan de aanleg van een ­tijdelijke uitrit van de R2 naar de Tijsmans-tunnel West. Dat is nodig om het collectief vervoer voor haven­bedrijven mogelijk te houden ­tijdens de werken aan de R2. De afrit Lillo blijft open. Overdag is er geen hinder.

De tweede fase van de heraanleg van de R2 start zoals gepland op 4 augustus. Vanaf dan zal het verkeer richting de Liefkenshoek­tunnel via een doorsteek over één rijstrook moeten rijden. Het verkeer richting de A12 rijdt over twee versmalde rijstroken. De noordelijke op- en afrit naar de Scheldelaan van het complex ­Lillo zijn afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via het complex Ekeren of complex Zandvliet. Het verkeer komende van de Scheldelaan richting de Liefkenshoektunnel zal moeten keren aan Antwerpen Kanaaldok.

bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be, 0477.47.74.76.