Jambon waakzaam voor overlast van nieuwe Franse migrantencentra

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gaat met zijn Franse collega overleggen over de twee nieuwe centra voor migranten in het noorden van het land. Hij is naar eigen zeggen waakzaam voor ‘spillover’-effecten.

Binnen de tien dagen openen er in het noorden van Frankrijk twee centra voor migranten, op zowat 70 à 90 km van Calais. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb maandag bekendgemaakt. Volgens de regionale krant La Voix du Nord zal één van de twee het vroegere Formule 1-hotel in Belle, op een steenworp van de grens met België, zijn.

Het noorden van Frankrijk, en dan vooral de regio Calais, krijgt immers weer te maken met een grote toeloop van migranten die hopen het Kanaal te kunnen oversteken. “Wij willen de slechte ervaringen van het verleden niet herbeginnen”, zei Collomb.

“Frankrijk stippelt zijn beleid natuurlijk autonoom uit, maar wij houden ons aan onze politiek om er alles aan te doen om tentenkampen te vermijden”, zegt Jan Jambon. “Ik zal contact opnemen met Gérard Collomb. Intussen monitoren we mogelijke ‘spillover’-effecten, zoals we dat al sinds de crisis in Calais doen.”