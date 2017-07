Antwerpen - Wat als een grote Chinese filmploeg scènes voor een tv-serie met 380 miljoen kijkers opneemt in Antwerpen? Dan mag je als stad vast en zeker hopen op een grote toestroom van Chinese toeristen. Cast en crew van de megahit Mr. Right blikken de komende dagen hun Antwerpse opnames in.

Antwerpen krijgt al jaren tal van tv-ploegen over de vloer. Maar deze zestigkoppige crew uit China is uitzonderlijk. De volgende dagen blikken ze scènes in voor Mr. Right, het vervolg op Mr. Gentlemen ...