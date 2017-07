Dieven stelen pompons van cheerleaders

Westerlo - Tijdens het optreden van de cheerleaders op de Open Kuipjesdag van KVC Westerlo zondag, bezochten enkele onbekenden hun kleedkamer. Ze namen wat kleren, vier pompons en enkele haarlinten mee.

De cheerleaders van dansschool Onli zijn al jaar en dag verbonden aan KVC Westerlo. Voor aanvang van de thuiswedstrijden van het eerste elftal en tijdens de pauze vermaken ze de supporters met hun dansjes. Zondag traden de meisjes op tijdens de Open Kuipjesdag van KVC Westerlo. Tijdens hun optreden konden onbekenden zich toegang verschaffen tot de kleedkamers van de cheerleaders.

Gsm’s en geld onaangeroerd

“Het was schrikken toen we ons na het optreden weer wilden gaan omkleden in de oude kleedkamers langs de Merodedreef”, vertelt bezielster Katrien Bastiaens. “Van twee meisjes waren alle kledingstukken verdwenen, net als vier reservepompons en enkele haarlinten. Gsm’s en geld zijn onaangeroerd gelaten. Omdat er verder niets verdwenen was, denken we dat het een vandalenstreek is. We hebben meteen de politie verwittigd en die heeft een PV opgesteld. Indien er mensen zijn die onze pompons ergens langs de weg zouden vinden mogen ze die steeds in ‘t Kuipje bezorgen. Enkele meisjes zijn hier tijdelijk door ontriefd.”

Topdag eindigt in mineur

De cheerleaders staan dus voor een raadsel en hopen op enkele bruikbare tips waardoor ze hun materiaal kunnen terugkrijgen. “De kostprijs van de pompons en de strikken is verwaarloosbaar, maar de twee meisjes waar de kleren van verdwenen zijn zouden die wel graag terughebben. Wat een mooie dag had moeten worden voor iedereen is dus voor deze meisjes in mineur geëindigd.”

Voetbalclub Westerlo is zelf ook met een onderzoek bezig.