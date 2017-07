Tienkamper Thomes Van der Plaetsen is naast athleet ook fervent fotograaf: “Uren nietsdoen na een training? Daar word ik zot van”

Als zijn tienkamp op het WK een tegenvaller blijkt, wijt het dan aan een blessure die zijn voorbereiding verstoorde. Wat niet tegenvalt bij Thomas Van der Plaetsen (26): zijn foto’s van plekken op aarde waar de mens nietiger is dan de natuur. En dan bij voorkeur ergens in een godvergeten gat in de Georgische Kaukasus. “Een meer in de Alpen met honderd Duitsers die worst eten, dat vind ik dus irritant.” Tienkamper Thomas Van der Plaetsen over fotografie, stinkende pinguïns en zijn obsessie voor de perfecte foto.