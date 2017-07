Hoodmaps toont je waar de hipsters en de rijke Antwerpenaars wonen

Antwerpen - Hipsters, die vind je vooral op Het Zuid of aan Park Spoor Noord. De rijke Antwerpenaars wonen op het Eilandje en de mannen in kostuum, die tref je aan in de stationsbuurt. Of dat is wat het interactieve platform Hoodmaps ons alleszins weet te vertellen.

Het initiatief Hoodmaps komt van de jonge, Nederlandse internetondernemer Pieter Levels (31), die momenteel zijn dagen slijt in Los Angeles. Zijn platform toont per wijk aan waar je vooral toeristen, rijken, hipsters, mannen in pakken, studenten of ‘normale mensen’ tegen het lijf loopt en dat voor tal van grote steden over de hele wereld. Die gegevens worden door de gebruikers van het platform aangevoerd.

“Wanneer ik zelf in een nieuwe stad aankom, kost het me telkens minstens een week om erachter te komen in welke buurt ik nu net moet zijn. Meestal boek je een hotel en eindig je ongewild in het toeristische gebied, terwijl het leuke aan reizen net is om je tussen de locals te begeven”, legt ­Levels uit. “Wat de indeling betreft: ik heb op verschillende plaatsen in de wereld gewoond, van Colombia tot Japan en Hongarije. Dan begin je patronen te zien en dit lijken mij wereldwijd de dominantste subculturen van onze tijd.”

Je zou dan denken, voor deze info gebruik je toch gewoon de betere reisgids? “Die gebruik ik inderdaad ook, maar deze gidsen bevatten erg veel tekst, terwijl je dankzij Hoodmaps snel een handig visueel overzicht krijgt van een buurt. Bovendien veranderen de data op Hoodmaps dagelijks, op basis van de input die mensen erop ingeven.”

Iedereen die graag reist, nieuwe steden ontdekt en hulp nodig heeft om leuke wijken te ontdekken, wordt dus dankzij Levels’ interactief platform aardig op weg geholpen. “Maar ook voor mensen die een huis willen kopen en een idee willen krijgen over hoe het er in de buurt waarin ze zich willen vestigen aan toe gaat, kan Hoodmaps handig zijn.”

Hipster bier

Want het platform gaat verder dan enkel het aanduiden waar de hipsters en de rijken wonen. Kijk je naar de info die gebruikers toevoegden over Amsterdam, dan merk je dat die al veel concreter is dan die over Antwerpen. Je leest er dat je in een bepaalde wijk vooral ‘vintage en overpriced fashion’ vindt. Aan de andere kant van de stad moet je zijn voor ‘hipster bier’ en ook de ‘dronken en stonede toeristen’ worden gelokaliseerd.

Voor Levels heeft Hoodmaps nog tal van mogelijkheden. “Het zou gaaf zijn mochten hier in de toekomst allerlei geografische data zoals huurprijzen, criminaliteitscijfers enzovoort in verwerkt worden, gebaseerd op de perceptie van een grote hoeveelheid mensen.”

Levels lanceerde Hoodmaps een kleine drie weken geleden. “En het ging zo hard dat mijn server crashte. Ongeveer 300.000 mensen hebben Hoodmaps de laatste twee weken gebruikt.”

www.hoodmaps.com/antwerp