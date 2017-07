Bauke Mollema zegeviert tijdens Puts na-Tourcriterium

Putte - Het Putse na-Tourcriterium loste maandag de verwachtingen in. Het mooie weer lokte heel wat kijklustigen naar buiten, die zagen hoe Nederlander Bauke Mollema aan de haal ging met de overwinning.

Naar schatting 8.000 tot 10.000 bezoekers moedigden gisteren langs het parcours in Putte hun favoriete renners aan. Net zoals in Mechelen, verscheen er ook daar geen enkele truiwinnaar aan de start, maar de verwachtingen van de vzw Putse Wielerdagen zijn toch ingelost. Het moest een groot volksfeest worden en dat is kennelijk gelukt. "In het centrum daagde er duidelijk meer volk op dan vorig jaar", stelt organisator Karl Haverbeke. "Het weer was fantastisch, de perfecte omstandigheden voor een mooie wedstrijd."

Hoewel het dus niet eenvoudig was om klinkende namen te strikken, slaagde de organisatie er toch in om onder meer tourrenner Bauke Mollema te laten opdraven. Hij behoorde al van bij het begin tot de favorieten en wist die status meteen ook om te zetten in een overwinning. "Het werd mijn eerste criterium in België", vertelt hij. "Het was een pittig parcours met veel snelle bochten en ook de sfeer was prima. Ik hoorde veel aanmoedigen vanuit het publiek. Een pluim ook voor de organisatie."