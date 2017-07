Nassaulaan gaat twee maanden volledig dicht

Turnhout - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt een stuk van de Turnhoutse ring. Daarvoor gaat de Nassaulaan twee maanden helemaal dicht. De werken starten woensdag.

Het grootste karwei is de renovatie van de brug over het kanaal. AWV laat de brugvoegen, de waterdichting, de dekplaten en de relingen vernieuwen. Deze werkzaamheden nemen het grootste deel van de tijd in beslag. Ondertussen wordt het asfalt over de hele lengte van de Nassaulaan, tussen de Steenweg op Antwerpen en de Steenweg op Merksplas, vernieuwd. Waar nodig wordt ook het fietspad hersteld.

AWV probeert het schoolgaande verkeer vanaf september zo weinig mogelijk te hinderen, maar de brug blijft wel twee maanden dicht, ook voor fietsers. Voor auto’s is er een omleiding via Beerse, maar in september worden op de Steenweg op Beerse de werken hervat. Dan moet het gemotoriseerd verkeer via het Hofeinde in Vosselaar en de Moerstraat in Merksplas omrijden. Fietsers worden omgeleid via de Hertoginstraat en de Brugstraat in Turnhout.