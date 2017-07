Minder Kempenaars dronken achter stuur

Turnhout - “Het aantal Kempenaars dat onder invloed rijdt, is spectaculair gedaald.” Dat haalt Yoleen Van Camp ­ (N-VA) uit cijfers die ze van minister Jan Jambon kreeg.

Van Camp vroeg de cijfers op bij de minister van Binnenlandse Zaken. Daaruit bleek dat vijf jaar geleden 2.355 bestuurders werden betrapt op het rijden onder invloed van alcohol of drugs in het arrondissement Turnhout. In 2015 was dit aantal al gedaald naar 1.853.

De daling is niet overal even groot. In Turnhout werden in 2015 bijna honderd overtreders minder betrapt, terwijl het aantal chauffeurs onder invloed in Geel met 85 steeg. In Herentals halveerde het aantal betrapte dronken rijders, in Mol bleef het aantal nagenoeg gelijk.

Van Camp ziet in de daling het resultaat van de sensibiliseringscampagnes van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de strengere straffen die partijgenoot Jan Jambon heeft ingevoerd. De tabellen geven geen informatie over het aantal controles dat de politie heeft uitgevoerd.