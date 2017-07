Man overleeft aanrijding door trein

Lier / Nijlen - In de Heidestraat is een man aangereden door een trein. Hij overleefde de klap. Ook in Lier kwam gisterenochtend een persoon onder een trein terecht. Hij stierf ter plaatse.

Het eerste incident speelde zich omstreeks half drie maandagochtend af in de buurt van de Bernardijnenlaan in Lier. Een man kwam er onder een goederentrein terecht en overleed ter plaatse.

Pas omstreeks half zeven kon het treinverkeer hervatten. “Toen waren de eerste reizigerstreinen natuurlijk al aan het rijden. Op de trajecten tussen Lier en Heist-op-den-Berg en tussen Lier en Herentals zijn een tijdje vervangbussen ingelegd. Vier treinen werden afgeschaft en een vijftigtal treinen reden door het incident met vertraging. Ook het goederenverkeer ondervond hinder van het incident. Als we alle vertragingen optellen, komen we toch al gauw aan vijfhonderd minuten”, zegt Frédéric Petit van Infrabel.

Op het traject tussen Lier en Herentals deed zich in de loop van de ochtend opnieuw een aanrijding voor. Ter hoogte van de overweg in de Heidestraat werd een man aangereden door een trein. Het was een machinist die het slachtoffer naast de sporen opmerkte en de hulpdiensten alarmeerde. Het slachtoffer was nog in leven en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Er was sprake van verwondingen aan de armen en benen.

Het treinverkeer ondervond door de nieuwe aanrijding opnieuw hinder. Gedurende een klein half uurtje lag het treinverkeer op de twee sporen zelfs helemaal stil. Nadat de sporen in de loop van de voormiddag weer werden vrijgegeven, waren er wel nog een tijdje gevolgvertragingen.

Wie nood heeft aan een babbel kan terecht op de Zelfmoordlijn via 1813 of via www.zelfmoord1813.be