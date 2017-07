Handeltje met inschrijvingsbewijzen voor Dodentocht maakt opgang

Bornem - Op Facebook en sites waar tweedehands goederen worden aangeboden, groeit een handeltje met inschrijvingsbewijzen voor de Dodentocht in Bornem. Het kerncomité van de Dodentocht bekijkt wellicht vanavond hoe de organisatie hier kan op reageren.

Dit jaar werd de verplichte voorinschrijving voor de Dodentocht ingevoerd. Inschrijven kon tot 15 juli voor 39 euro. Wie dat wou, kon voor 3 euro ook een annuleringsverzekering nemen. Van de 13.952 wandelaars die zich inschreven, namen er maar zowat driehonderd die verzekering.

De organisatoren deden er het voorbije halfjaar alles aan om iedereen duidelijk te maken dat wie niet vooraf inschreef, ook niet zou kunnen deelnemen aan de 48ste Dodentocht. Op hun website, in persmededelingen en via sociale media werd het bericht verspreid en wie vorig jaar deelnam aan de Dodentocht kreeg een e-mail.

De jongste dagen krijgen de organisatoren geregeld de vraag of mensen nog kunnen inschrijven. Daarbij worden de meest uiteenlopende uitvluchten genoemd waarom men ‘net te laat’ was om in te schrijven. De organisatoren houden zich strikt aan de afspraak: er wordt niemand meer ingeschreven.

Tweedehands

Ondertussen groeit op Facebook en verkoopswebsites de vraag naar inschrijvingsbewijzen voor de Dodentocht. Op de website 2dehands.be is er vooral veel vraag naar tickets voor de Dodentocht. Sommigen willen er 50 euro voor geven, maar gisteren was er al een hele reeks mensen die bereid zijn om 100 euro neer te tellen voor een inschrijving, hier en daar werd zelfs al 150 euro geboden.

Het kerncomité van de Dodentocht bekijkt vanavond of ze als organisator van de Dodentocht iets kan ondernemen. Volgens het reglement van de Dodentocht is de inschrijving strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. In datzelfde reglement staat ook dat overtredingen kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling. Bovendien staat elke inschrijving op naam. Om de inschrijving te laten overzetten op een andere naam, moet de wandelaar sowieso langs de organisatoren en die aanpassing kost 5 euro.

De organisatoren kunnen dus ingrijpen als ze dat willen, al wordt het wellicht moeilijk om aan te tonen dat iemand meer dan 39 euro betaalde om een ticket over te nemen.