Turnhout - De politiediensten hebben maandagochtend tijdens een zoekactie 14 personen, vooral Irakezen, opgepakt die illegaal in ons land zijn. Ze kregen ondertussen schriftelijk het bevel België te verlaten.

Bij de lokale politie in Turnhout liep zondag even over middernacht een melding binnen dat er groep vreemdelingen langs de weg liep in de buurt van de Kempenlaan in Beerse richting E34. “We hebben een ...