Smeulende sigaret veroorzaakt kleine brand in woonblok

Deurne - De brandweer is maandagavond naar de Van Heetveldelei in Deurne gestuurd. Er was een kleine brand ontstaan in een woonblok.

Volgens getuigen ging het om een smeulende sigaret die een brandje veroorzaakt had in een asbak. Het potje stond op de vensterbank van een appartement en had ervoor gezorgd dat een van de ramen barstte.

Het elf jaar oude appartementsgebouw staat zo goed als leeg. Door de slechte opbouw is het pand ondertussen al ongeschikt verklaard voor bewoning. Twee eigenaars getuigden midden juni voor uw krant. “Ik zie mijn 150.000 euro nooit meer terug”, liet een bewoner toen optekenen.