Antwerpen - The Belgian Chocolate Experience, een belevingscentrum rond chocolade, neemt binnenkort het gebouw van Aquatopia in. En dat is niks te vroeg, zo blijkt. “Eindelijk, het verwondert me dat het zo lang heeft geduurd”, zegt chocolatier Dominique Persoone.

Antwerpen krijgt er dus een trekpleister bij. Eind 2018 opent er The Belgian Chocolate Experience, een belevingsruimte over chocolade, gespreid over drie verdiepingen.

Initiatiefnemers zijn Mickelle Mickelle ...