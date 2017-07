Vandalen vernielen voorruit met steen

Mortsel - Vandalen hebben de voorruit van een geparkeerde bestelwagen achter de winkel Action zwaar beschadigd. Met een baksteen sloegen ze in op de ruit. De daders zijn spoorloos.

Eveline Thys (32) was vorige week een dagje naar zee geweest met haar tienjarige nichtje. “Ik had daarvoor de auto van mijn ouders, die op vakantie waren, geleend”, vertelt de Mortselse. “Omstreeks 23u ’s avonds heb ik mij geparkeerd op de parking achter de Action, aan de Statielei. Normaal sta ik daar nooit, maar omdat ik geen bewonerskaart had voor de auto van mijn ouders, zette ik hem daar.”

De ochtend nadien stelde Eveline het vandalisme vast. “Eerst had ik het niet opgemerkt maar toen ik was ingestapt, zag ik wel van alles op de passagiersstoel liggen. Eerst dacht ik nog dat het om zand ging van ons uitstapje naar zee. Maar toen ik het van de zetels wou vegen, merkte ik dat het glassplinters waren en zag ik ook de schade aan de voorruit.”

Waarom de vandalen de auto van Eveline haar ouders hebben uitgekozen is ook voor de vrouw zelf een raadsel. “Hebben ze met een baksteen liggen inbeuken op de voorruit of zijn ze voor hun plezier met stenen naar de auto beginnen gooien, ik weet het niet. Vast staat dat mijn ruit zwaar beschadigd is. Op het asfalt lagen nog restanten van de bakstenen. Waar ze de stenen hebben gevonden weet ik niet. Nergens in de buurt lagen stenen. De daders moeten de stenen dus hebben meegebracht naar de parking.”

“Ik ben boos. Je staat machteloos tegen zo’n vandalisme. Maar de ruit moet wel vervangen worden en dat kost handen vol geld. Bovendien moest ik mijn ouders van het nieuws op de hoogte brengen. Fijn is dat niet. Ik had hun auto geleend om een uitstapje naar zee te maken.”

Voorlopig zijn de daders nog spoorloos. “Aan mensen die het vandalisme zouden opgemerkt hebben, doe ik een warme oproep om zich bij de politie te melden. Die getuigenis kan tot het identificeren van de daders leiden.”