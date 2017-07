Europese verkeersproef met nieuwe verkeersdiensten getest in Antwerpen

Antwerpen - Betere routeadviezen, snelheidsadviezen en duidelijke informatie voor de weggebruikers over wegwerkzaamheden en calamiteiten. Die weg willen wegbeheerders en privébedrijven inslaan via een internationale samenwerking met Europese steun. Er volgt onder meer een proef in het Antwerpse.

Onder meer het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken, verkeersinformatiebedrijf Be-Mobile, gps-producent TomTom Groep, de gemeente Kopenhagen en BMW Groep werken samen aan SOCRATES2.0, een Europees project voor innovatieve verkeersdiensten in Antwerpen, Amsterdam, Kopenhagen en München.

De samenwerking moet verkeersinformatie nuttiger maken, bijvoorbeeld bij grote drukte of na calamiteiten. Er komt een proef met ruim 6.000 weggebruikers in en rond Amsterdam en 1.000 weggebruikers in de regio’s Antwerpen, Kopenhagen en München.

“De testcase in het Antwerpse komt er vanaf eind 2018”, zegt Steven Logghe, hoofd ‘Traffic’ bij Be-Mobile. “De bedoeling is dat verkeer via in-carsystemen kan worden aangestuurd door de wegbeheerder en door info kan worden gespreid langs voorkeurroutes. Hoe de auto’s dan rijden, daar kan het Vlaams Verkeerscentrum dan rekening mee houden, bijvoorbeeld in geval van een ongeval, maar denk ook aan beïnvloeding van verkeer bij de structurele werken in het Antwerpse.”

“De verwachting is dat dat voor verkeersdeelnemers leidt tot betere verkeersdiensten en betere verkeersinformatie. Voor de deelnemende overheden leidt het tot betere en goedkopere verkeersinformatie en verkeersmanagement”, klinkt het bij de projectpartners. “Voor de marktpartijen zal de samenwerking leiden tot nieuwe marktmogelijkheden.”

Private partners in het project worden voor de helft gefinancierd door de Europese Commissie. Een totaalbedrag voor het project werd niet vrijgegeven.