Uitzicht op het levend panorama van Borgerhout: “Ik heb het verkeer ontzettend zien toenemen”

Borgerhout -

In de Antwerpse skyline zien we de majestueuze flatgebouwen van de stad trots concurreren met de Boerentoren en de kathedraal. Maar wie woont daar zo hoog en droog boven de omgeving? Wie kijkt er elke dag uit op een levend panorama? Gazet van Antwerpen portretteert in deze reeks enkele bewoners van de bovenetages in de hoogste woontorens van elk district.