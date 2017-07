Dylan Teuns verrast grote namen in bergrit in Ronde van Polen

Dylan Teuns (BMC) heeft dinsdag de derde etappe in de 74e editie van de Ronde van Polen (WorldTour) gewonnen. Na 161 kilometer van Jaworzno naar Szczyrk was de 25-jarige Limburger de sterkste op de slotklim. Wereldkampioen Peter Sagan werd tweede, de Pool Rafal Majka derde.

De wedstrijd werd meteen geanimeerd met tal van aanvallen. Bob Jungels wilde duidelijk zijn contractverlenging bij Quick-Step Floors met een aanval vieren en schoof mee in een vroege vlucht, maar die raakte niet ver.

Uiteindelijk ontstond een kopgroep van zeven renners: Rémi Cavagna, José Gonçalves, Bert-Jan Lindeman, Sébastien Reichenbach, Maciej Paterski, Adam Stachoviak en onze landgenoot Maxime Monfort. Maximaal gunde het peloton hen 4:15, waarna BORA - hansgrohe het welletjes vond en de touwtjes in handen nam. Dat met het oog op de lastige finish, waar kopman Rafal Majka het laken naar zich toe moest trekken.

De voorsprong van de vluchters zakte snel en toen die nog slechts een halve minuut bedroeg, besloten heel wat renners in het peloton de sprong naar voren te maken op de derde klim van de dag, de Zameczek. Davide Villella ging zijn kans, wat later vormde zich een groepje achtervolgers met Giovanni Visconti, Sam Oomen, Gregor Mühlberger en Laurens De Plus. Nu was het BMC, dat onderweg Ben Hermans na een valpartij uit de wedstrijd zag verdwijnen, dat de controle nam en alles weer bij elkaar bracht.

Het peloton was intussen wel uitgedund tot een kleine groep. Katusha nam van BMC het commando over en bepaalde het tempo net voor de slotkklim. Uiteindelijk was het hun kopman, Ilnur Zakarin, die bergop als eerste versnelde op 14,5 kilometer. Snel nam hij een handvol seconden, maar zijn poging zou na anderhalve kilometer al stranden. Daarna was het de beurt aan Jack Haig van Orica-Scott. Op de top telde hij 15 seconden bonus op een elitegroepje en hoewel hij de slotkilometer met een lichte voorsprong inzette, zou zijn poging alsnog op niets uitdraaien. In de hellende slotmeters werd hij bij de lurven gevat door Valerio Conti.

Het viel even stil, maar ook de aanval van Conti bleek te vroeg. Adam Yates en Dylan Teuns keerden terug op zijn wiel en lieten de Italiaan achter. Op de steilste stukken, op 400 meter van de finish, plaatste Teuns de beslissende versnelling. Wilco Kelderman probeerde nog, maar kwam te kort, net als Peter Sagan en Rafal Majka.

Sagan (BORA - hansgrohe) is de nieuwe leider. De 27-jarige Slovaak neemt het geel over van de Nederlander Danny van Poppel. Teuns volgt op zes seconden, Majka op twaalf.

Voor Teuns is het de vierde profzege en de eerste in de WorldTour. In de Ronde van Wallonië won hij vorige week twee ritten en stak hij ook de eindzege op zak.

De vierde etappe is er weer één op maat van de sprinters. De renners starten in Zawiercie en finishen na 238 kilometer in Zabrze, waar ze drie plaatselijke rondjes van zes kilometer afwerken.

Top tien:

1. Dylan Teuns (Bel/BMC) de 161 km in 3u51:41

(gem. 41,69 km/u)

2. Peter Sagan (Slk/BOH) op 0:00

3. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:00

4. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:00

5. Tom-Jelte Slagter (Ned/CDT) 0:05

6. Odd Christian Eiking (Noo/FDJ) 0:07

7. Domenico Pozzovivo (Ita/ALM) 0:08

8. Adam Yates (GBr/ORS) 0:09

9. Wout Poels (Ned/SKY) 0:12

10. Sam Oomen (Ned/SUN) 0:14

