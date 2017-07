VIDEO. Familieleden en ex-vriend van vermoorde Luana op de vuist

Genk - Afgelopen zaterdag is een confrontatie tussen twee familieleden van de vermoorde Luana Romagnoli uit Genk en haar ex-vriend Emrah T., die verdacht werd van de moord maar daarna werd vrijgelaten, volledig uit de hand gelopen. Dat meldt TV Limburg.

De feiten speelden zich af in de Kastanjestraat in Houthalen-Helchteren. De oom en de tante van Luana stonden op het punt om met de wagen te vertrekken toen Emrah plots kwam afgewandeld samen met een vriendin. Volgens de familie zou Emrah hen hebben geprovoceerd. Toen de oom verhaal ging halen, ontstond er een vechtpartij. Dat vertelt Jef Vermassen, de advocaat van de familie, aan TV Limburg.

Pols gebroken

“Emrah heeft een steen opgepakt”, klinkt het. “De nonkel van Luana wilde zich verweren en toen hij een schroevendraaier uit de koffer van zijn wagen nam, werd hij blijkbaar in de rug aangevallen. Hij is neergeslagen en de vrouw die wou ingrijpen heeft haar pols gebroken. Zij is intussen geopereerd.”

Volgens de familie was Emrah de aanstoker van het gevecht. Hij zou zelfs doodsbedreigingen hebben geuit aan het adres van de twee. Maar volgens de advocaat van Emrah is zijn cliënt het slachtoffer. Zo zouden het de familieleden zijn geweest die de confrontatie opzochten. Emrah T. diende daarvoor ook een klacht in bij de politie.

Politie en parket onderzoeken de zaak.