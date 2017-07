Rode Kruis heeft dringend nood aan bloedgroep AB

Het Rode Kruis zit met de handen in het haar nu de voorraad AB plasma zienderogen slinkt. Maar vijf procent van alle Belgen zou bloedgroep AB hebben, en de opgebouwde voorraad wordt momenteel aangewend voor de behandeling van één patiënt.

Op 19 juli klonk de eerste noodkreet van het Rode Kruis: “Dringend nood aan AB-donoren voor plasma en bloed.” Omwille van de behandeling van een enkele patiënt die dagelijks 15 zakjes donorplasma van bloedgroep AB toegediend moet krijgen, slinkt de voorraad zienderogen.

De behandeling van de patiënt moest ondertussen heropgestart worden, waardoor de voorraad opnieuw onder druk komt te staan, zo klinkt het. De patiënt minder plasma toedienen is ook geen optie, hij of zij heeft het broodnodig om in leven te blijven.

Foto: Photo News

“Plasma is de vloeistof in het bloed waarin de bloedcellen circuleren. Soms kan dat plasma in een menselijk lichaam ‘ziek’ worden omdat het teveel schadelijke stoffen of te veel eiwitten bevat. Het plasma verdikt dan en wordt stroperig. Ziek plasma moet vervangen worden door donorplasma”, luidt het bij het Rode Kruis.

“Zeer uitzonderlijke situatie”

Het Rode Kruis spreekt van een zeer uitzonderlijke situatie en roept iedereen met bloedgroep AB op zo snel mogelijk plasma te komen geven in een van de donorcentra in Vlaanderen. Bekijk hier waar je terecht kan.