Chinese tv-serie met meer dan 380 miljoen kijkers strijkt neer in Antwerpen

Antwerpen - Dinsdag 1 augustus starten de opnames, die tien dagen zullen duren, van de Chinese tv-reeks ‘Mr.Right’ in Antwerpen. Mr.Right is het tweede seizoen van ‘How to be a better man’, een populaire Chinese dramareeks die door meer dan 380 miljoen mensen werd bekeken.

‘Mr. Right’ gaat over tandarts Cheng Hao die in een gerenommeerde tandartsenpraktijk in Sjanghai werkt. Ondanks zijn drukke agenda heeft hij een opvallende hobby: mannen adviseren in de liefde.

De keuze om in Antwerpen te filmen werd gemaakt door Yia Yiqun, de producente van de film die als uitwisselingsstudente hier in België verliefd werd op de stad Antwerpen. Voor Bart De Wever is dit niet meer dan goed nieuws: “Ze gaan de Grote Markt zien en de mooie sites van Antwerpen. Dat is een publiciteitscampagne voor onze stad als bestemming voor die steeds rijkere Chinezen. Dus we zijn ongelooflijk gelukkig met deze Mr. Right.”