Antwerpenaar (28) moet drie jaar de cel in omdat hij blinde en verdoofde man wilde beroven

Antwerpen - Younes B. (28) uit Antwerpen vliegt voor drie jaar achter de tralies, omdat hij samen met een 17-jarig meisje een blinde man uit het West-Vlaamse Anzegem probeerde te beroven. Het meisje verdoofde het slachtoffer met slaappillen, maar de man zag nog kans om de politie te verwittigen.

Het 52-jarige slachtoffer had in zijn zoektocht naar een vaste relatie een contactadvertentie in de Streekkrant geplaatst, waar het meisje op reageerde. Ze spraken op 13 februari 2015 in de woning van de vijftiger af en dronken enkele glazen schuimwijn. Maar het meisje had twee slaappillen door zijn drank gemengd. Toen het slachtoffer zich moe en onwel begon te voelen, verwittigde hij nog snel de politie en zijn zoon.

Het meisje vluchtte het huis uit via een schuifraam in de keuken en sprong over een omheining. De politie trof haar even later in de wagen van Younes B. aan. Hij had één slaappil op zak, zij had nog vijf blisters in haar beha zitten. In hun gsm-toestellen werden belastende berichten teruggevonden. Zij had gestuurd dat “alles op rolletjes liep” en dat hij haar mocht komen halen, omdat er toch niets te halen viel.

Zowel de minderjarige als de beklaagde ontkenden dat het hun bedoeling was om de man te beroven. Het meisje beweerde dat het slachtoffer haar wilde aanranden en dat ze daarom het verdovend middel in zijn glas had gedaan, maar de rechtbank vond dat niet geloofwaardig. Younes B. was niet aan zijn proefstuk toe en werd in 2014 al veroordeeld tot achttien maanden cel voor drugsfeiten.