Mode GET THE LOOK. Jessica Biel toont hoe je jeans op jeans goed combineert

De Amerikaanse actrice Jessica Biel, die getrouwd is met zanger en acteur Justin Timberlake, schuwt de double denim trend niet en liep onlangs door de straten van New York met een jeansbroek -en jas. Zo levert ze het bewijs dat je er met zo’n outfit niet noodzakelijk fout moet uitzien. Timberlake zelf maakte in wél die fout tien hij nog een koppel vormde met Britney Spears. Hij verscheen op de rode loper met net iets te veel jeans, inclusief zijn cowboyhoed. Zo doe je het dus op een modieus verantwoorde manier in deze get the look.