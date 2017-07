Honderden Nederlanders klagen winkelketen Leen Bakker aan na misleidende stuntprijzen

Juridisch adviseur Chizki Loonstein heeft sinds deze ochtend al meer dan 300 klachten binnengekregen op naam van de Nederlandse winkelketen Leen Bakker. Dit weekend kochten meer dan 1.000 mensen een hoogslaper aan via de webshop, maar de winkel weigert deze nu te leveren aan de extreem lage prijs.

Een kinderbed voor 24 euro, het lijkt te mooi om waar te zijn. Toch was het zaterdagochtend te lezen op de Nederlandse website van Leen Bakker. Meer dan 1.000 klanten waagden hun kans en plaatsten de hoogslaper - die normaal gezien 319 euro zou kosten - in hun winkelmandje. Tevergeefs, want Leen Bakker weigert nu de bedden te leveren aan de afgesproken prijs. “Er is iets niet helemaal goed gegaan”, zegt een woordvoerster van het bedrijf. “We waren van plan om 20 tot 50 procent korting te geven op onze matrassen. Omdat deze hoogslapers ook een matras bevatten, stapelde het systeem om een nog onverklaarbare reden korting op korting.”

Prijsvechter

Leen Bakker wil de bedjes niet leveren omdat het zou gaan om een technische fout. Juridisch adviseur Chizki Loonsteine denkt er echter anders over. “Het bedrijf staat bekend als een echte prijsvechter”, klinkt het. “Bovendien vermoed ik dat er sprake is van enige opzet bij Leen Bakker om klanten te lokken naar de website. Ze hebben hier de hele dag actief mee geadverteerd op Facebook. Daar moeten mensenhanden aan te pas zijn gekomen. Als het dus echt om een fout ging, had Leen Bakker dat wel eerder gemerkt.”

Of de klanten hun aankoop geleverd zullen krijgen, is nog niet duidelijk. Leen Bakker zal later vandaag nog een e-mail uitsturen met verdere uitleg.