Amerikaanse gouverneur werkt al roepend woede uit op baseballfan

Amerikaans gouverneur Chris Christie stond begin deze maand al in het oog van de storm in de VS door een strandbezoek, en ook nu is er weer controverse rond de politicus. Dit keer is het de reactie van Christie op een baseballfan die over de tongen gaat.

Chris Christie is gouverneur van de staat New Jersey en was vorig jaar nog een van de kandidaten in de strijd om de nominatie voor Republikeins presidentskandidaat (die uiteindelijk door Donald Trump gewonnen werd). Afgelopen weekend was hij in Milwaukee. Daar keek hij samen met duizenden andere fans naar een baseballmatch in het Miller Stadion: de Milwaukee Brewers tegen de Chicago Cubs. Christie was daar aanwezig omdat zijn zoon Andrew voor de Brewers werkt.

Ook Brad Joseph was een van die fans, maar hij kreeg de gouverneur over zich heen. Op beelden die het internet rondgaan is te zien hoe de gouverneur zich boos over Joseph buigt en hem op slechts enkele centimeter van zijn gezicht aanspreekt, met een bakje nacho’s in de handen. De video werd gemaakt en op Twitter gezet door journalist Ben Hutchinson, familie van Brad Joseph.

Christie was met zijn nacho’s van de trappen van de tribune aan het stappen en was al zo’n 10 meter voorbij Brad toen Brad Joseph te kennen gaf dat hij geen fan is van de politicus. “Hij passeerde en ik riep zijn naam”, vertelt Joseph. “Ik zei hem dat hij zijn werk niet goed doet en noemde hem een hypocriet, want ik vond dat het nodig was dat dat eens gezegd werd. Hij is een publiek politicus, en dit is Amerika, ik denk dat we het recht hebben om te zeggen wat we geloven, zolang het niet heel grof is.” Een kwade Chris Christie draaide zich daarop om, wandelde weer naar boven en plaatste zijn gezicht vlak voor dat van Joseph. “Het leek lang te duren, maar het was waarschijnlijk niet meer dan 30 seconden of een minuut.”

(lees verder onder de video)

At #Cubs #Brewers game. #ChrisChristie was getting razzed by fans, so he got in the face of one of them. 5:30 on @WISN12News pic.twitter.com/sx8euMgFy2 — Ben Hutchison (@BennyHutch) July 30, 2017

Volgens Joseph zou Christie daarop gevraagd hebben of Joseph op zoek was naar een gevecht. “Hij riep me, in het gezicht. Eerst zei hij me “waarom neem je niet nog een biertje”, daarna noemde hij me smalend “een stoere jongen””. Hutchinson is naar het einde van de confrontatie toe beginnen filmen. “Hoewel hij zo dicht bij me kwam staan, bleef ik kalm”, zegt Brad Joseph nog over het incident.

Beachgate

De populariteit van Christie is de voorbije maanden sterk gedaald. Na het beachgate incident begin deze maand staat nog slechts 15 procent achter de politicus. Bij dat ‘beachgate’-incident liet gouverneur Christie een aantal stranden in New Jersey sluiten voor het publiek, waarna hijzelf en zijn familie nadien op een leeg strand genoten van de zon.

Eerder deze maand kreeg Christie ook nog boegeroep over zich heen. Toen kon hij tijdens een basebalmatch in New York een bal die in het publiek terecht kwam, vangen. Hij zat op de derde rij en kon de bal vangen zonder van zijn stoel te komen.

Foto: Š WISN