Laurens De Bock ontbreekt in selectie Club Brugge voor Europese terugmatch

Ivan Leko heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Europese terugmatch tegen Basaksehir, nu woensdag. Club Brugge reist naar Turkije na het 3-3 gelijkspel in de heenmatch en moet dus winnen (of minstens 4-4 gelijkspelen) om door te stoten. Het moet het tegen Basaksehir wel doen zonder Laurens De Bock, die geblesseerd moet afhaken na een trap in de wedstrijd tegen Lokeren.