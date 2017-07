Nieuw ‘zwart’ verkeersweekend in het verschiet: wanneer u best vertrekt en welke wegen u moet mijden

Wie dit weekend op vakantie vertrekt of terugkeert, is maar beter gewaarschuwd. Het belooft immers opnieuw een “zwart” verkeersweekend te worden. Vooral zaterdag kan het wel eens erg druk worden op de wegen. Wie dan richting Frankrijk vertrekt mag zich voorbereiden op lang aanschuiven.

Komend weekend belooft het tweede ‘zwarte weekend’ te worden van deze zomervakantie en volgens de verkeersprognose van mobiliteitsorganisatie VAB mogelijk zelfs het drukste.

In België wordt het verkeer komend weekend bepaald door dagjestoeristen naar de kust. Als het mooie weer een handje toesteekt, krijgen we druk verkeer op de snelwegen naar de kust zoals de E40 Brussel-Oostende en de E17 Antwerpen-Gent. Dit dan vooral op vrijdagavond en zaterdagochtend en –middag voor vertrekkende toeristen, op zondagavond voor wie terugkeert naar huis. Daarnaast start ook het bouwverlof in het noorden van Nederland, wat ook voor drukte zal zorgen op onze wegen richting het zuiden.

Frankrijk bereidt zich voor op de tweede ‘zwarte dag’ van de zomervakantie, aanstaande zaterdag. Vorige week zaterdag was rustiger dan in 2016: op het hoogtepunt om 12u15 stond er in Frankrijk 610 kilometer file, in 2016 was dat 688 kilometer. VAB verwacht komend weekend erg druk verkeer op de knelpunten in de regio van de Rhônevallei en de Côte d’Azur. Op volgende punten wordt het allicht aanschuiven geblazen: A7 Lyon - Orange, A10 Parijs - Bordeaux, A9 Orange - Spaanse grens, A8 Orange - Côte d’Azur – Italiaanse grens, Mont-Blanctunnel.

In Duitsland verwacht VAB opnieuw een druk vakantieweekend, met druk verkeer op de Ring rond München, de A9/A99 Nürnberg-München en de A8 München-Salzburg in het zuiden van het land. Ook op de A7 Ulm – Füssen loopt het vast. De drukte begint vermoedelijk al vrijdagnamiddag.

De files van in Duitsland zullen wellicht ook doorschuiven naar Oostenrijk. Het grootste knelpunt in Oostenrijk deze vakantie is de Karawankentunnel op de A11 richting Slovenië. Daarnaast zorgt de Tauerntunnel op de A10 ook steeds voor files. Ook de B179 de Fernpasstrasse bij de grenstunnel in Füssen en de Lermoosertunnel zorgen voor fileproblemen.

In Zwitserland kan men zich ook verwachten aan een ‘rood weekend’. Heel wat toeristen rijden via Zwitserland naar hun vakantiebestemming in onder andere Italië . Hierdoor mag je aan de Gotthardtunnel rekenen op een tijdverlies van meer dan twee uur. Hou rekening met het feit dat je de file van de Gotthardtunnel nog een keer tegenkomt aan de grensovergang Chiasso met Italië. Wie terugkeert naar huis kan hier ook te maken hebben met grote tijdverliezen.

Wanneer vertrekken?

Dit zijn volgens de prognose van VAB wellicht de drukste uren in België:

• vrijdag: 14-20u (met vroege avondspits rond Antwerpen en Brussel)

• zaterdag: 10-14u en 16-21u van en naar de kust en de Ardennen

• zondag: 17-21 uur terugkeer dagjestoeristen (vooral van de kust)

Beste vertrektijden naar het buitenland:

• Zaterdag vanaf 12u vertrekken

• Zondag de hele dag vertrekken

Beste vertrektijden terug naar België:

• Vrijdag de hele dag

• Zaterdag na 15uur

• Zondag de hele dag (wel de hele dag druk verkeer)