Lefevere optimistisch over toekomst Quick-Step: “We zijn alles aan het afronden”

Brussel - Quick-Step Floors maakte vandaag bekend dat Luxemburgs kampioen drie jaar langer bij de ploeg blijft. Dat terwijl de toekomst van het wielerteam nog niet officieel verzekerd is. Manager Patrick Lefevere is optimistisch over een goede afloop: “Het is nog niet getekend, maar alles ziet er goed”.

De verlenging van toptalent Bob Jungels deed opnieuw de vraag rijzen hoe het nu zit met de toekomst van Quick-Step Floors. Tijdens de Tour had manager Patrick Lefevere aangegeven dat de onderhandelingen bijna afgerond waren, maar daarna bleef het stil.

“Het is vakantie geweest, maar stilaan begint iedereen opnieuw te werken. Ik hoop dan ook dat de eerstkomende dagen alles getekend wordt”, zei Lefevere aan Sporza. “Alle contracten liggen alleszins op de burelen waar ze moeten liggen.”

Het gaat voor Lefevere niet enkel over de renners, maar ook over het geruststellen van het personeel en de licentieaanvraag voor de UCI. De manager gaf aan dat het dringend tijd werd dat alles afgerond wordt. “De meeste renners hebben te kennen gegeven dat ze wel willen wachten. Maar de druk wordt natuurlijk steeds groter.” Met topspurter Kittel en Zdenek Stybar gaan de onderhandelingen ondertussen verder.

Jungels blijft nog drie jaar bij Lefevere

Bob Jungels fietst ook de volgende drie seizoenen voor Quick-Step Floors. De Luxemburgse kampioen ondertekende bij de ploeg van manager Patrick Lefevere een contractverlenging tot eind 2020, zo maakte het team maandag bekend.

Jungels, 24, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Quick-Step. Daarvoor droeg hij het shirt van Trek (RadioShack).

De Luxemburger won als belofte Parijs-Roubaix en schreef, naast meerdere nationale titels op de weg en tegen de klok. Inmiddels vormde hij zich om tot ronderenner, wat in de Giro resulteerde in een zesde (2016) en achtste plaats (2017, plus een rit), met telkens de jongerentrui erbovenop.

De ploegmaats van Jungels waren alvast enthousiast:

“Ik ben heel blij dat ik nog drie jaar bij de ploeg kan blijven”, zegt Jungels. “Er breekt een heel interessante periode in mijn carrière aan en het is belangrijk te weten dat ik in de grote rondes op een goeie ploeg kan steunen. Bij Quick-Step Floors is dat het geval. Maar ik focus niet alleen op grote rondes. Ook eendagskoersen en rittenwedstrijden van een week moeten mij liggen. Dus zal ik er proberen te staan in races als Luik-Bastenaken-Luik, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico of de Ronde van Zwitserland.”