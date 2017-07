Nicolas Edet, ex-bergkoning in Vuelta, verlengt bij Cofidis

Brussel - De Franse wielrenner Nicolas Edet zal het shirt van Cofidis ook de volgende twee seizoenen dragen. Hij verlengde zijn overeenkomst tot eind 2019, zo maakte de Franse procontinentale formatie maandag bekend.

De 29-jarige Edet is bezig aan zijn achtste seizoen bij Cofidis. Hij boekte zijn belangrijkste succes in 2013, toen hij het bergklassement in de Ronde van Spanje op zijn naam schreef.

De voorbije weken nam de Fransman voor de vijfde keer deel aan de Tour. Hij eindigde daarin als 76e en toonde zich meerdere keren in de aanval.