Politie pakt 15 illegalen op aan E34

Turnhout / Beerse -

De Politie Regio Turnhout heeft in de nacht van zondag op maandag veertien illegalen gearresteerd. Ze konden met de hulp van een politiehelikopter en een speurhond worden ingerekend in de buurt van het Gielsbos, vlakbij de E34. Maandagvoormiddag werd in Beerse nog een vijftiende man gevat.