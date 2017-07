Drie personen aangehouden voor witwassen via inruilen bitcoins

Brussel - Na huiszoekingen in België en Nederland vorige week zijn drie mensen aangehouden en in verdenking gesteld wegens witwassen. De huiszoekingen kaderen in een lopend onderzoek van het federaal parket, dat is opgestart na vaststellingen dat op het internet diensten werden aangeboden om de virtuele munt bitcoin in te ruilen tegen cash of omgekeerd. Dat meldt het federaal parket maandag.

Die diensten werden aangeboden op de onlinemarktplaats localbitcoins.com. Het account “ZhaoDong1982” bleek in België actief te zijn, in hoofdzaak maar niet uitsluitend in de Belgische grensstreek met Nederland en Duitsland, aldus het parket. Het inruilen kon bij dit account enkel voor grote bedragen, minimaal 5.000 euro, en tegen een commissie die veel hoger ligt dan de gebruikelijke via de gekende kanalen, klinkt het nog.

In dat onderzoek voerde de federale gerechtelijke politie Limburg vorige week dinsdag negen huiszoekingen uit in Brussel, Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Laken en Evere, in opdracht van de onderzoeksrechter in Limburg. Daarbij werden 100.000 euro cash en 300.000 euro op rekeningen en informaticamateriaal in beslag genomen.

Drie personen zijn meegenomen voor verhoor en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Twee zijn in verdenking gesteld en aangehouden voor witwassen. Het gaat om twee Belgische broers, de 33-jarige Y.A. uit Jette en de 31-jarige I.A. uit Sint-Jans-Molenbeek. Hun voorlopige hechtenis is vrijdag met een maand verlengd door de raadkamer van de eerste rechtbank van Hasselt.

Vorige week woensdag voerde de Nederlandse politie, op vraag van de onderzoeksrechter in Limburg, een huiszoeking uit in de woning van de 22-jarige Nederlander A.V. in Maastricht, een vermoedelijke klant van de broers. Bij die huiszoeking is informaticamateriaal in beslag genomen. Zaterdag werd dan de 24-jarige Nederlander Tommie V. aangehouden door de onderzoeksrechter en in verdenking gesteld van witwassen.

Het federaal parket stelt nog dat het onderzoek naar het onlineaccount, de twee broers en hun klanten nog loopt.