Franse actrice Jeanne Moreau overleden

De Franse actrice Jeanne Moreau, een van de grootste sterren uit de Franse cinema, is overleden in Parijs.

De actrice werd door haar poetsvrouw aangetroffen in haar woning in Parijs.

Haar kenmerkende diepe steme, verleidingskracht, opstandige persoonlijkheid en carrièrekeuzes maakten van haar een van de grootste Fransen en internationale sterren, schrijft Le Monde.

In haar carrière werkte ze met grote regisseurs als François Truffaut, Louis Malle, Orson Welles en André Téchiné. De bekendste films waarin ze meespeelde waren Les Amants en Jules et Jim.

In Les Amants van Louis Malle uit 1958 speelt Jeanne Moreau de vrouw van een krantendirecteur die een affaire heeft met een polospeler. Maar dan ontmoet ze nog een derde man. De film over overspel lokte destijds controverse uit.

Ook Jules et Jim van François Truffaut, net als Louis Malle een grote naam uit de vernieuwende filmstroming Nouvelle Vague, ging over vriendschap, liefde en overspel.

Andere bekende films waarin ze meespeelde zijn La Notte van Michelangelo Antonioni, Diary of a Chambermaid van Luis Bunuel en Mademoiselle van Tony Richardson. De rol van Mrs Robinson in The Graduate heeft ze afgewezen.

Moreau is twee keer getrouwd en gescheiden in haar leven. De eerste keer was met de Franse regisseur Jean-Louis Richard, met wie ze een zoon Jérôme kreeg. Haar tweede echtgenoot was de Amerikaanse regisseur William Friedkin, de maker van The Exorcist.

De actrice won verschillende prijzen, waaronder de prijs voor beste actrice in Cannes voor de film Seven Days...Seven Nights in 1960.