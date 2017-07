Werkloosheidsgraad eurozone blijft verder afnemen

De werkloosheidsgraad in de eurozone blijft verder afnemen, en bevindt zich ondertussen op het laagste niveau sinds februari 2009. In juni bedroeg de werkloosheidsgraad 9,1 procent, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat maandag. Een maand eerder was dat nog 9,2 procent, in juni 2016 nog 10,1 procent.

Volgens Eurostat waren er in juni 14,718 miljoen mensen op zoek naar werk in de eurozone, 148.000 minder dan een maand eerder en 1,667 miljoen minder dan een jaar eerder.

In de hele Europese Unie waren er in juni 18,725 miljoen werklozen, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 7,7 procent. Dat is het laagste niveau sinds december 2008.