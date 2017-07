VS en Japan bespreken "ernstige en groeiende" Noord-Koreaanse bedreiging

De Japanse premier Shinzo Abe heeft maandag met de Amerikaanse president Donald Trump over Noord-Korea gesproken. Ze kwamen overeen dat er meer actie ondernomen moet worden.

Vrijdagavond lanceerde Noord-Korea opnieuw een intercontinentale raket. De raket vloog gedurende 45 minuten, en landde in Japanse wateren. "Binnen een maand geraken onze raketten tot eender waar in Amerika", sprak dictator Kim Jong-un daags nadien. Nog een dag later hielden de VS een succesvolle test met hun THAAD-raketafweersysteem.

Dat de VS stilaan tot actie wil overgaan, bleek zondagavond al, toen Amerikaans VN-ambassadeur Nikki Haley zei dat ze klaar was met praten over Noord-Korea. Volgens haar moet elke nieuwe VN-resolutie de internationale druk op het land "significant verhogen". Ze richtte zich daarbij vooral tot Japan, Zuid-Korea en China.

Ook Amerikaans president Donald Trump vindt dat de Aziatische grootmachten zich gerust wat harder mogen opstellen tegen Noord-Korea. Op Twitter ging hij zondagavond vooral tegen China tekeer.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juli 2017

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juli 2017

De daad bij het woord voerend, sprak Trump maandag met zijn Japanse evenknie, premier Shinzo Abe. Die verklaarde na afloop dat hij en Trump het eens waren dat herhaalde pogingen om een vreedzame oplossing te vinden, niks hebben opgebracht. "Iedereen, ook Rusland en China, moet dit serieus nemen en de druk opvoeren."

Abe zei dat Japan en de VS snel werk zouden maken van concrete maatregelen, maar hij gaf daar verder geen details over vrij. Wel gaf hij mee dat militaire actie (nog) niet tot de opties behoort.

In een verklaring van het Witte Huis klinkt het dat Japan en de VS overeengekomen waren "dat Noord-Korea een ernstige en groeiende bedreiging vormen voor de VS, Japan, Zuid-Korea, en andere landen, nabij en veraf." Indien nodig zal Amerika "het volledige spectrum van mogelijkheden inzetten" om bedreigde bondgenoten te verdedigen.