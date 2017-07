Brutale halskettingdief die werd klemgereden door getuige krijgt celstraf van 30 maanden

Hoboken - Moussa M. (20), een veelpleger van diefstallen uit de wijk Kiel, is er veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden. Hij ontvreemdde onder andere op brutale wijze de halsketting van een vrouw in Hoboken in mei van dit jaar.

In mei stal Moussa M. de halsketting van een 87-jarige vrouw in Hoboken. Een 34-jarige man achtervolgde hem toen en wist Moussa M. met zijn fiets klem te rijden. Toch kon hij uiteindelijk ontsnappen via een weggetje over een hek met scherpe punten naar een afgelegen fabrieksterrein.

Moussa M. werd ook vervolgd voor verschillende fietsdiefstallen in Schelle en heeft vandaag voor de rechter zijn verdict te horen gekregen: hij krijgt een celstraf van 30 maanden.