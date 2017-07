Emotionele ‘Zomergasten’-aflevering met ernstig zieke burgemeester Amsterdam uitgezonden op grote schermen

Voor een keer waren het geen sportwedstrijden, maar wel een ‘Zomergasten’-aflevering met burgemeester Eberhard Van der Laan die Amsterdammers zondagavond deed samenkomen in de binnenstad. De 62-jarige van der Laan lijdt aan uitgezaaide longkanker. Het werd een bij momenten zeer emotioneel gesprek met presentatrice Janine Abbring.

De aflevering van het VPRO-programma, die omwille van de gezondheidssituatie van Van der Laan al vorige week werd opgenomen, werd onder meer uitgezonden in het Scheepvaartmuseum, Amsterdam Museum, De Balie, Het Ketelhuis en Q-Factory. Maar ook in meerdere Amsterdamse cafés werd een dag na de triomf van de Nederlandse voetbaldames op het EK tegen Zweden nu voor een keer een praatprogramma uitgezonden.

In ‘Zomergasten’ krijgt een centrale gast de kans om bepaalde beeldfragmenten te laten zien die een indruk hebben gemaakt op zijn of haar leven. Van der Laan deed dat onder meer met fragmenten van PvdA-coryfee Jan Schaefer (wiens assistent hij was), beelden uit het Kamerdebat na de aanslag op Charlie Hebdo en een fragment uit de film ‘Mississippi Burning’ en een fragment van een sketch van Monty Python. Ook liet hij beelden zien van de jonge Ajacied Abdelhak Nouri, die onlangs op het veld in elkaar zakte en hersenschade blijkt te hebben. Die beelden grepen hem zichtbaar aan.

Over zijn ziekte en de dood sprak de Amsterdamse burgemeester liever niet: “Je hebt mensen die heel goed en graag over de dood praten en je hebt mensen die dat niet doen. Ik hoor zeker bij de laatsten”, zei Van der Laan.

De 62-jarige Van der Laan is sinds 2010 burgemeester van Amsterdam. Kort na het ingaan van zijn tweede termijn bleek dat hij ernstig ziek is. Desondanks blijft hij de stad besturen.

