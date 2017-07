Antwerp hengelt (weer) naar Tunesiër

Antwerp is nog steeds naarstig op zoek naar meteen inzetbare versterkingen. Zo heeft de Great Old volgens Tunesische bronnen ­Nader Ghandri, een Frans-Tunesische verdedigende middenvelder van 1,94 meter, een contractvoorstel van drie jaar gedaan.

Bij Antwerp bevestigt men de geruchten: “We hebben Nader inderdaad een voorstel gedaan, maar het blijft onduidelijk of de deal al dan niet zal kunnen doorgaan.” Dat laatste heeft alles te maken met het feit dat zijn ­ploeg, het Tunesische Club Africain waarmee Ghandri al eens kampioen speelde (2015) en een beker (2017) won, hem niet (zomaar) wil laten gaan.

Ghandri wil echter een vertrek forceren om naar een Europese competitie te kunnen trekken. Volgens diezelfde Tunesische bronnen wilde Antwerp Ghandri vorig seizoen ook al. Toen kon de overgang niet doorgaan, mede door het feit dat Ghandri een vertrek toen zelf zou hebben geweigerd. Nu lijkt de Great Old een transfer te willen doorduwen. De kans is dus groot dat Ghandri op weg is naar de Bosuil.