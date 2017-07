Kate Middleton recycleert jurk voor bezoek aan ons land

Prins William en Kate Middleton zijn naar ons land afgezakt voor de herdenking van de Slag om Passendale die honderd jaar geleden plaatsvond. Ze woonden onder andere de Last Post aan de Menenpoort bij en Kate deed dat in een eenvoudige, witte jurk die ze eerder al bij een belangrijke gelegenheid droeg.

Begin juni nog kwam prins William naar de Westhoek om er de Eerste Wereldoorlog te herdenken, maar toen bleef Kate Middleton thuis achter bij de kinderen. Dit keer vergezelde ze haar man echter wel. Voor de gelegenheid was ze getooid een witte jurk van Alexander McQueen, een van haar favoriete labels. Dezelfde jurk had ze eerder al aan bij het doopsel van dochtertje Charlotte in 2015. Alleen droeg ze er dit keer een andere hoed van het merk Locke bij, grijze pumps en kreeg ze een 'poppy' opgespeld.

In die outfit zag ze onder meer William een speech geven aan de Menenpoort in Ieper. Onder meer de Britse premier Theresa May en onze koning Filip en koningin Mathilde waren van de partij. Die laatste droeg een blauw-grijs ensemble dat bestond uit een basic jurk en een kanten bovenstuk, ze droeg ook een bijpassende hoed, een clutch en grijze handschoenen.

Kate bij het doopsel van Charlotte in dezelfde jurk, maar met andere hoed: