40 douchecabines gejat

Sint-Katelijne-Waver - Dieven hebben ingebroken bij het bedrijf Stock 105 in Sint-Katelijne-Waver. Daar stalen ze alleen sleutels. Met die sleutels reden ze naar het magazijn van het bedrijf en namen er een truck die volgeladen was met douchecabines mee.

Het was een familielid van zaakvoerder John Van den Eynde die de inbraak bij Stock 105 aan Dreefvelden vaststelde. “De dader of daders hebben een raam vernield en hebben binnen alleen maar sleutels en een potje met kleingeld gestolen. Met die sleutels zijn ze naar onze loods gereden, waar onze hele stock stond. Dat magazijn ligt aan Drevendaal. Het kan niet anders dan dat de dieven heel goed wisten waar onze loods gelegen was, want reclame van mijn firma hangt er niet omhoog”, zucht John.

Aan de loods hebben de dieven een vrachtwagen gestolen. “Die was helemaal volgeladen met douchecabines. Cabines die maandag bij onze klanten moesten geleverd worden en die leveringen moeten stipt en volgens afspraak gebeuren. Om toch te kunnen leveren, moet ik een vrachtwagen huren. Al draait de hele planning door deze inbraak in de soep.”

Opvallend: er stonden ook twee volgeladen bestelwagens in de loods. “Met de sleutels erop. Die hebben de dieven laten staan.” John is ervan overtuigd dat de dieven heel goed wisten wat ze stalen. “Het kan niet anders dan dat ze wisten waar ze met de douchecabines naartoe moesten. Een gewone inbreker kan daar toch niets mee aanvangen?”

John kon al achterhalen dat zijn vrachtwagen gisteren nog 3 kilometer op tolwegen heeft gereden. “Een groot deel van de dag heb ik rondgereden in de regio in de hoop mijn vrachtwagen terug te vinden. Voorlopig zonder resultaat.”

De waarde van de gestolen douchecabines wordt op ongeveer 40.000 euro geraamd. “Of ze buiten de volgeladen vrachtwagen nog andere zaken hebben gestolen? Onmogelijk om dat nu te zeggen. Dat wordt pas de komende dagen duidelijk. Het magazijn stond vol met stock.” De zaakvoerder kondigde zondag nog aan dat er extra veiligheidsmaatregelen komen.