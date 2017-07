Chauffeur lijnbus aangevallen

Kontich - Een buschauffeur is zwaar aangepakt door een agressieve reiziger. Die deelde een vuistslag uit in het gezicht van de bestuurder en sloeg ook een deur in diens gezicht.

Het incident speelde zich afgelopen woensdag af in het centrum van Kontich. Het nieuws raakte pas dit weekend bekend. “Het was eigenlijk mijn eerste dag dat ik opnieuw werd ingezet als chauffeur van een lijnbus. Tijdens het schooljaar breng ik vooral kinderen van en naar school. Een job die ik waanzinnig graag doe”, vertelt buschauffeur Michel De Ruyter (56).

“Toen ik aan de kerk van Kontich was, stapten heel wat mensen af en bleven er nog een drietal achter op de bus. Twee van hen begonnen me toen al wat uit te dagen. Ze deden alsof ze van de bus wilden stappen, dan deden ze het weer niet. Dan stapte één van hen wel van de bus en bleef de andere op de bus weer staan. Ik heb de deuren dichtgeklapt en ben vertrokken.”

Dat bleek niet naar de zin van de achtergebleven jongeman op de bus. Hij rende onmiddellijk naar de bestuurder om verhaal te halen. “Ik kreeg een klap in het gezicht. Daarop rende hij weer naar achter en werd daar vastgegrepen door de andere reiziger die nog op de bus zat. Maar de agressieveling rukte zich los en net toen ik uit mijn bestuurderscabine wou stappen en de deur daarvan opende, sloeg hij de deur keihard tegen mij. De man heeft dan de noodhendel van de busdeuren gebruikt om ze te kunnen openen en heeft het op een lopen gezet.”

Michel raakte lichtgewond bij het incident en werd naar het ziekenhuis overgebracht. “Mijn bril is bij het incident gesneuveld. Ik heb alleen nog een kapot glas teruggevonden. De rest niet meer. Maar het voorval heeft me enorm aangegrepen. De agressie van die kerel was enorm. Ik ben even later zelfs in een huilbui uitgebarsten. Slapen heb ik ’s nachts niet gedaan omdat de hele film zich in mijn hoofd bleef afspelen. En tot op vandaag voel ik me allesbehalve lekker in mijn vel.”

De politie van de zone Hekla bevestigde gisteren dat er een onderzoek is gestart naar de agressie op de bus.